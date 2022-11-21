В «Челси» хотят добиться перехода Захаряна в январе

Инсайдер Фабрицио Романо на своём YouTube-канале сообщил, что «Челси» всё ещё желает подписать полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна. Интерес взаимный – сам Захарян хочет именно в «Челси». Поэтому лондонцы решили добиваться его трансфера в январе, когда откроется новое трансферное окно.

По словам Романо, переговоры идут на мажорной ноте. В «Челси» считают Захаряна талантливым игроком, который пригодится в будущем.

В текущем сезоне у Арсена Захаряна 20 матчей во всех турнирах за «Динамо». В них он трижды отличился и отдал шесть ассистов.

По данным Transfermarkt, стоимость Захаряна – 15 млн евро.