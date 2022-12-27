Поттер высказался о новой травме Риса Джеймса

Наставник «Челси» Грэм Поттер прокомментировал травму защитника своей команды Риса Джеймса.

23-летний футболист вышел в стартовом составе в матче Премьер-лиги против «Борнмута» (2:0), но на 53-й минуте был вынужденно заменён из-за повреждения.

«Пока не могу сказать, насколько всё плохо, судить слишком рано. Это серьёзный удар для нашей команды. Мы скрестим пальцы и будем надеяться на лучшее. Рис очень разочарован», – цитирует главного тренера лондонцев журналист Адам Ньюсон.

Напомним, что из-за прежней травмы Рис Джеймс не выходил на поле с октября, а также пропустил чемпионат мира в Катаре.