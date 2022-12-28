Агбонлахор оценил перспективы Поттера в «Челси»

Бывший игрок «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор высказался о перспективах Грэма Поттера в лондонском «Челси».

«Попасть в четвёрку лучших по итогам сезона — огромное достижение для каждой команды, кроме, может быть, «Манчестер Сити». Думаю, что если «Челси» не закончит сезон в топ-4, то Грэма Поттера уволят», — приводит слова экс-футболиста talkSPORT.

По его мнению, победа в первом поединке после возобновления сезона против «Борнмута» являлась обязательной, поскольку большое отставание от «Арсенала» является неприемлемым. По словам Агбонлахора, без вчерашней победы возникли бы трудности с завершением сезона в топ-6.

Напомним, что Грэм Поттер возглавил «Челси» по ходу сезона, сменив Томаса Тухеля. После 15 игр «аристократы» находятся лишь на восьмой строчке в турнирной таблице Английской премьер-лиги.