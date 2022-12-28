Поттер: «В «Эстерсунде» меня поначалу называли ничтожеством, но всё сложилось хорошо»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер не беспокоится по поводу критики болельщиков в свой адрес.

До сегодняшней победы над «Борнмутом» (2:0) «синие» потерпели четыре поражение в пяти матчах, очутившись на восьмом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.

Поттер, возглавивший команду в сентябре после ухода Томаса Тухеля, не считает проблемой отношение к себе со стороны: «Когда я возглавлял шведский «Эстерсунд», поначалу болельщики называли меня ничтожеством, но всё сложилось хорошо. Это нормальная ситуация», – цитирует журналист Адам Ньюсон англичанина.

Работая в «Эстерсунде» с 2011 по 2018 год, Грэм Поттер вывел команду из низших лиг в элитный шведский дивизион, а также привёл к победе в Кубке Швеции и добрался до 1/16 финала Лиги Европы.