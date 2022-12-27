​Поттер: «Рису Джеймсу было досадно не попасть в состав на ЧМ, но он справился»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался о Рисе Джеймсе, не попавшем в состав сборной Англии на чемпионат мира.

«Он в хорошем настроении, он в хорошем месте. Он хорошо тренируется. Ему было досадно не попасть в состав, но он справился.

Что я могу здесь сказать? Я могу лишь признать, что он расстроился, но всё нормально, это поможет ему двигаться вперёд. Это был сложный период для него и для многих игроков», - сказал Поттер журналистам в ходе пресс-конференции.

Во вторник «Челси» проведёт домашний матч против «Борнмута» в рамках 17-го тура Английской премьер-лиги. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.