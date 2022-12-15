«Челси» заплатит 10 миллионов евро за талантливого нападающего «Мольде»

«Челси» близок к подписанию 19-летнего нападающего норвежского «Мольде» Давида Датро Фофана, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, за молодого ивуарийца лондонский клуб заплатит 10 миллионов евро.

Действующий контракт Фофана с «Мольде» рассчитан до конца 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 7 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Норвегии нападающий провёл 24 матча, забив 15 голов и отдав три результативные передачи. Также на его счету четыре мяча и один ассист в 10 играх Лиги конференций.

После 14 туров текущего сезона АПЛ «Челси» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 21 набранное очко.