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«Челси» заплатит 10 миллионов евро за талантливого нападающего «Мольде»

15 Декабря 2022 • 14:37 Комментировать
Челси
...
Борнмут
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27.12 20:30

«Челси» близок к подписанию 19-летнего нападающего норвежского «Мольде» Давида Датро Фофана, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, за молодого ивуарийца лондонский клуб заплатит 10 миллионов евро.

Действующий контракт Фофана с «Мольде» рассчитан до конца 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 7 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Норвегии нападающий провёл 24 матча, забив 15 голов и отдав три результативные передачи. Также на его счету четыре мяча и один ассист в 10 играх Лиги конференций.

После 14 туров текущего сезона АПЛ «Челси» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 21 набранное очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Мольде Трансферы футбола - зима 2023 Давид Датро Фофана
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