«Челси» может подписать защитника «Интера» в качестве замены Джеймсу, получившему новую травму

Правый защитник «Интера» Дензел Дюмфрис рассматривается «Челси» в качестве возможной замены Рису Джеймсу.

Во вторник 23-летний англичанин вернулся на поле после длительного отсутствия, но вновь травмировался уже в начале второго тайма матча между «Челси» и «Борнмутом». По информации La Gazzetta dello Sport, если повреждение Джеймса окажется серьёзным, руководство «синих» может начать активную работу над приобретением Дюмфриса в зимнее трансферное окно. На 26-летнего нидерландца также претендует «Манчестер Юнайтед».

Текущая стоимость Дензела Дюмфриса, согласно оценке Transfermarkt, составляет 28 млн евро. Контракт латераля с «Интером» рассчитан до 2025 года.