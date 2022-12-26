«Челси» зимой хочет купить нападающего и центрального защитника

Лондонский «Челси» определился с позициями, которые хочет в первую очередь усилить в январское трансферное окно. По информации от журналиста Саймона Джонсона, «пенсионеры» будут искать нового форварда и центрального защитника.

Из-за травмы Армандо Брои, который пропустит остаток сезона, «Челси» срочно нужно взять нового нападающего в январе, чтобы добавить составу глубины. Что касается центрального защитника, команда заранее готовится к возможному уходу Тьяго Силвы в конце сезона.

«Челси» в данный момент идёт на восьмом месте в чемпионате Англии. Команда проиграла в АПЛ три матча подряд.