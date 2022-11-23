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Бёли не против видеть Роналду в «Челси», а вот у Поттера есть сомнения

23 Ноября 2022 • 10:27 Комментировать
Челси
...
Борнмут
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27.12 20:30

Совладелец лондонского «Челси» Тодд Бёли не против видеть в составе клуба нападающего Криштиану Роналду, который вчера официально стал свободным агентом после разрыва контракта с «Манчестер Юнайтед».

По информации от журналиста Бена Джейкобса, несмотря на желание Бёли, главный тренер клуба Грэм Поттер сомневается в целесообразности приглашения Роналду. В клубе сейчас идут дебаты по поводу трансфера Криштиану.

Напомним, в нынешнем сезоне Роналду потерял место в старте «Манчестер Юнайтед» и забил под руководством Эрика тен Хага всего один гол в Премьер-лиге. Бывший тренер «Челси» Томас Тухель также ранее выступал против трансфера португальца.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Криштиану Роналду Грэм Поттер Тодд Бёли
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