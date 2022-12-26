Леау остаётся трансферной целью «Челси»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау по-прежнему остаётся трансферной целью «Челси», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Действующий контракт 23-летнего вингера с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 85 миллионов евро.

Ранее сам Леау заявлял, что все его мысли на сегодняшний день связаны с «Миланом».

В текущем сезоне португалец провёл в составе «россонери» 20 матчей, забив в них семь голов, а также девять раз ассистировав партнёрам. Цвета «Милана» Леау защищает с 2019 года. Ранее он выступал за «Спортинг» и французский «Лилль».