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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» заплатит 20 миллионов евро за игрока «Васко да Гама»

22 Декабря 2022 • 13:12 Комментировать
Челси
...
Борнмут
1 1.30 X 5.30 2 10.00
27.12 20:30

Лондонский «Челси» практически заключил свой очередной трансфер. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «пенсионеры» согласовали сделку по переходу полузащитника «Васко да Гама» Андрея Сантоса.

По сведениям источника, на 18-летнего футболиста претендовали ещё два топ-клуба из Английской премьер-лиги в лице «Ньюкасла» и «Манчестер Сити», но бразилец остановил свой выбор на команде Грэма Поттера.

Сумма трансфера составит 20 миллионов евро. Сейчас стороны согласовывают между собой последние детали трансфера. Напомним, «пенсионеры» также близки к покупке молодого форварда «Мёльде» Давида Датро Фофана, который должен обойтись клубу ещё в 12 миллионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Васко Да Гама Андрей Сантос
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ЧЕЛСИ БОРНМУТ
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