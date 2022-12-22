«Челси» заплатит 20 миллионов евро за игрока «Васко да Гама»

Лондонский «Челси» практически заключил свой очередной трансфер. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «пенсионеры» согласовали сделку по переходу полузащитника «Васко да Гама» Андрея Сантоса.

По сведениям источника, на 18-летнего футболиста претендовали ещё два топ-клуба из Английской премьер-лиги в лице «Ньюкасла» и «Манчестер Сити», но бразилец остановил свой выбор на команде Грэма Поттера.

Сумма трансфера составит 20 миллионов евро. Сейчас стороны согласовывают между собой последние детали трансфера. Напомним, «пенсионеры» также близки к покупке молодого форварда «Мёльде» Давида Датро Фофана, который должен обойтись клубу ещё в 12 миллионов.