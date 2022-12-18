«Челси» может усилиться защитником «Байера»

Защитник «Байера» Пьеро Инкапье может продолжить карьеру в «Челси», сообщает Sky Sports.

По информации источника, лондонский клуб предлагает 30 миллионов евро за 20-летнего эквадорца. В Инкапье «синие» видят альтернативу хорватскому защитнику «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиолу, которого в своих рядах также хочет видеть мадридский «Реал».

Действующий контракт Инкапье с «Байером» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Эквадора в 22 миллиона евро.

В нынешнем сезоне молодой защитник провёл в составе «аспириновых» 18 матчей, отметившись в них одним забитым голом.