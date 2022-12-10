Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/4 финала
Хорватия Хорватия 1
Бразилия Бразилия 1
1/4 финала
Нидерланды Нидерланды 2
Аргентина Аргентина 2
1/4 финала
Марокко Марокко
Португалия Португалия
1/4 финала
Англия Англия
Франция Франция
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Источник: «Бавария» откажется обменивать Комана на Пулишича

10 Декабря 2022 • 14:55 Комментировать
Челси
...
Борнмут
1 1.30 X 5.30 2 9.50
27.12 20:30

«Бавария» откажет «Челси» в обмене Кристиана Пулишича на Кингсли Комана, сообщает Bild.

По информации источника, эта сделка невозможна, даже если лондонский клуб предложит за Комана деньги. В Мюнхене считают, что такой обмен был бы равносилен обмену «Ferrari» на «Fiat».

В текущем сезоне 24-летний Пулишич провёл в составе «Челси» 18 матчей, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. На счету 26-летнего Комана один забитый мяч и пять передач в 14 встречах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 60 миллионов евро, а американца — в 38.

Отметим, что оба футболиста представляют свои национальные сборные на чемпионате мира в Катаре. Команда США уже завершила свои выступления на мундиале, проиграв на стадии 1/8 финала Нидерландам (1:3). Франция же, в свою очередь, продолжает борьбу за главный трофей. Сегодня, 10 декабря, «трёхцветные» в четвертьфинальной игре встретятся с Англией. Начало — в 22:00 по московскому времени.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария Кингсли Коман Кристиан Пулишич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ БОРНМУТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
10.12.22 в 18:00
Марокко Марокко
Португалия Португалия
5.40 3.65 1.73
Видео
10.12.22 в 22:00
Англия Англия
Франция Франция
3.05 3.25 2.47
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Декабря
15:13 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Куман в январе приступит к работе со сборной Нидерландов
15:12 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Лаутаро Мартинес: «Мы должны уважать Хорватию»
14:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Источник: «Бавария» откажется обменивать Комана на Пулишича
14:41 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мартинес: «Ван Галю нужно держать рот закрытым» 2
14:34 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Билялетдинов не верит в то, что Аргентина сможет пройти Хорватию
14:33 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Неймар: «Мы вынуждены выслушивать теории от людей, которые ничего не понимают в футболе» 1
13:54 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ловро Майер: «Невероятно, что Модрич продолжает в своём возрасте играть на таком уровне» 1
13:37 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Вегхорст: «Наша детская мечта разбилась»
13:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Каррера: «Теперь главный фаворит чемпионата мира — Франция»
13:16 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Французский журналист уверен, что Франция обыграет Англию и дойдёт до финала чемпионата мира
12:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ловро Майер: «Реал»? Не спрашивайте меня об этом, я сосредоточен на чемпионате мира»
12:52 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Неймар поддержал Родриго, который не забил пенальти в матче с Хорватией
12:13 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Рианчо назвал главного фаворита чемпионата мира после вылета Бразилии
11:57 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Френки де Йонг: «Месси – величайший футболист в истории»
11:39 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Алвес: «Для меня это был последний чемпионат мира, но Неймар нужен Бразилии»
Все новости
Рекомендуем