Источник: «Бавария» откажется обменивать Комана на Пулишича

«Бавария» откажет «Челси» в обмене Кристиана Пулишича на Кингсли Комана, сообщает Bild.

По информации источника, эта сделка невозможна, даже если лондонский клуб предложит за Комана деньги. В Мюнхене считают, что такой обмен был бы равносилен обмену «Ferrari» на «Fiat».

В текущем сезоне 24-летний Пулишич провёл в составе «Челси» 18 матчей, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. На счету 26-летнего Комана один забитый мяч и пять передач в 14 встречах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 60 миллионов евро, а американца — в 38.

Отметим, что оба футболиста представляют свои национальные сборные на чемпионате мира в Катаре. Команда США уже завершила свои выступления на мундиале, проиграв на стадии 1/8 финала Нидерландам (1:3). Франция же, в свою очередь, продолжает борьбу за главный трофей. Сегодня, 10 декабря, «трёхцветные» в четвертьфинальной игре встретятся с Англией. Начало — в 22:00 по московскому времени.