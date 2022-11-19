Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Менди: «Всегда буду вспоминать Тухеля в очень позитивном ключе»

19 Ноября 2022 • 10:43 Комментировать
Челси
...
Борнмут
1 1.30 X 5.40 2 10.00
27.12 20:30

Голкипер лондонского «Челси» Эдуар Менди рассказал о своём отношении к бывшему тренеру «пенсионеров» Томасу Тухелю, который был уволен со своей должности в начале сентября. Напомним, немца заменил Грэм Поттер, с которым «Челси» пока идёт на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ.

«Я всегда буду помнить о Томасе Тухеле в очень позитивном ключе. Его время в «Челси» прошло невероятно круто. Он всегда давал максимум своим игрокам и выкладывался на полную», – цитирует Менди Wettbasis.

Напомним, что под руководством Тухеля Менди выиграл в «Челси» Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель Эдуар Менди
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ БОРНМУТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Ноября
10:47 · Англия. Премьер-лига
Бендтнер отреагировал на скандал вокруг Роналду
10:43 · Англия. Премьер-лига
Менди: «Всегда буду вспоминать Тухеля в очень позитивном ключе»
09:53 · Англия. Премьер-лига
Клопп хочет, чтобы «Ливерпуль» подписал Мбаппе уже зимой 1
09:47 · Англия. Премьер-лига
Кроос ответил на предложение «Манчестер Сити»
09:17 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» инициировал кампанию по привлечению внимания к проблемам «бомжей»
02:36 · Англия. Премьер-лига
В «Ювентусе» определились с будущим Мойзе Кина
02:08 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Стерлинг: «Уокер – один из быстрейших людей на планете»
01:58 · Англия. Премьер-лига
Месси обошёл Неймара, Холанна и Мбаппе в рейтинге лучших игроков Европы
01:24 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ поборется с «Ромой» и «Наполи» за полузащитника сборной Италии слухи
01:01 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кристиан Ромеро: «Я вырос на игре Пуйоля, Пике и Маскерано»
00:38 · Англия. Премьер-лига
Мартинелли: «Арсенал» - это трофеи, а не четвёртое место»
00:30 · Англия. Премьер-лига
Журналист, взявший скандальное интервью у Роналду: «Криштиану всем доволен»
00:30 · Англия. Премьер-лига
Ван дер Сар высказался о слухах, связывающих его с возвращением в «Манчестер Юнайтед»
00:22 · Англия. Премьер-лига
Коло Туре возглавит английский клуб слухи
00:19 · Англия. Премьер-лига
«Челси» выставил на продажу одного из звёздных игроков
Все новости
Рекомендуем