Менди: «Всегда буду вспоминать Тухеля в очень позитивном ключе»

Голкипер лондонского «Челси» Эдуар Менди рассказал о своём отношении к бывшему тренеру «пенсионеров» Томасу Тухелю, который был уволен со своей должности в начале сентября. Напомним, немца заменил Грэм Поттер, с которым «Челси» пока идёт на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ.

«Я всегда буду помнить о Томасе Тухеле в очень позитивном ключе. Его время в «Челси» прошло невероятно круто. Он всегда давал максимум своим игрокам и выкладывался на полную», – цитирует Менди Wettbasis.

Напомним, что под руководством Тухеля Менди выиграл в «Челси» Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.