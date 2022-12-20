Жоржиньо: «Поттер выстраивает отличные отношения с игроками»

Полузащитник «Челси» Жоржиньо рассказал о том, какие отношения старается поддерживать главный тренер команды Грэм Поттер со своими подопечными.

«Поттер выстраивает отличные отношения с игроками, он очень тяжело работает», – цитирует футболиста сборной Италии журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Поттер приступил к работе в «Челси» в начале сентября, когда заменил уволенного Томаса Тухеля. У Жоржиньо в данный момент остаётся всего несколько месяцев до окончания контракта. Следующим летом полузащитник может оказаться в «Барселоне», которая рассматривает его в качестве потенциальной замены Серхио Бускетсу.