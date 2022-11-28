Нападающий сборной Португалии и «Милана» Рафаэл Леау может перебраться в Ла Лигу либо АПЛ.

23-летний футболист уже не первый месяц является трансферной целью для множества грандов, в то время как «Милан» не оставляет попытки продлить его контракт, истекающий в 2024 году. По данным GiveMeSport, основными претендентами на Леау на данный момент являются мадридский «Реал» и лондонский «Челси».

Рафаэл Леау записал себе в актив семь голов и девять результативных передач в 20 матчах за «Милан» в нынешнем сезоне. Трансферная стоимость португальца оценивается порталом Transfermarkt в 85 млн евро.