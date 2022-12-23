Поттер рассказал, есть ли у Зиеша будущее в «Челси»

Наставник «Челси» Грэм Поттер оценил перспективы полузащитника Хакима Зиеша. Напомним, марокканец провёл впечатляющий чемпионат мира и помог своей сборной дойти до полуфинала, но несмотря на это, его до сих пор связывают с уходом из «Челси» в январе.

«Мы знаем его качества, Хаким нам очень нравится. Можно очень много говорить, но в команде есть достаточно игроков, которые не выходят в стартовом составе. Им нужно быть терпеливыми. Я очень рад за Зиеша. Он получил важные игровые минуты и помог Марокко добиться отличного результата на чемпионате мира», – объяснил Поттер на пресс-конференции.

Напомним, ранее в услугах Зиеша были заинтересованы «Милан», «Манчестер Юнайтед» и «Аякс».