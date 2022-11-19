Галлахер: «Челси» – клуб моей мечты»

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер признался, что всегда мечтал играть за «пенсионеров». Напомним, воспитанник «синих» в этом сезоне смог закрепиться в первой команде после успешной аренде за «Кристал Пэлас», где хавбек в прошлой кампании настрелял 8 голов и 3 ассиста в чемпионате Англии.

«Челси» – это клуб моей мечты. Я всегда хотел выступать за эту команду в детстве. Мне говорили, что я буду играть не так много, как обычно, но я всё равно хотел остаться в «Челси», – цитирует Галлахера журналист Низар Кинселла.

В нынешнем сезоне Галлахер забил за «Челси» один гол и отдал одну результативную передачу в АПЛ. Хавбек попал в итоговую заявку сборной Англии на чемпионат мира.