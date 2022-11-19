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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Галлахер: «Челси» – клуб моей мечты»

19 Ноября 2022 • 13:11 Комментировать
Челси
...
Борнмут
1 1.30 X 5.40 2 10.00
27.12 20:30

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер признался, что всегда мечтал играть за «пенсионеров». Напомним, воспитанник «синих» в этом сезоне смог закрепиться в первой команде после успешной аренде за «Кристал Пэлас», где хавбек в прошлой кампании настрелял 8 голов и 3 ассиста в чемпионате Англии.

«Челси» – это клуб моей мечты. Я всегда хотел выступать за эту команду в детстве. Мне говорили, что я буду играть не так много, как обычно, но я всё равно хотел остаться в «Челси», – цитирует Галлахера журналист Низар Кинселла.

В нынешнем сезоне Галлахер забил за «Челси» один гол и отдал одну результативную передачу в АПЛ. Хавбек попал в итоговую заявку сборной Англии на чемпионат мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Конор Галлахер
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