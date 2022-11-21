«Челси» рассматривает вариант с покупкой Бэйли

Лондонский «Челси» рассматривает вариант с приобретением полузащитника «Астон Виллы» Леона Бэйли. По информации от Daily Mail, трансфер может состояться уже в зимнее окно.

Если верить источнику, «пенсионеры» ищут футболиста, способного придать атакам больше темпа. Руководство видит в Бэйли одного из кандидатов на позицию вингера. Трансфер может заметно продвинуться, если «Челси» зимой получит предложение по Кристиану Пулишичу, которым ранее интересовался «Ньюкасл».

Напомним, Бэйли мог перебраться в «Челси» ещё в те времена, когда выступал за леверкузенский «Байер», но «пенсионеры» так и не решились оформить трансфер.