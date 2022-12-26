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Поттер прокомментировал своё положение в «Челси»

26 Декабря 2022 • 00:12 Комментировать (1)
Челси
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Борнмут
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27.12 20:30

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер считает, что клуб полностью верит в его способности.

Специалист возглавил лондонский коллектив в сентябре, сменив Томаса Тухеля, и подписал с клубом контракт до 2027 года. «Синие» показали не самые впечатляющие результаты до перерыва на чемпионат мира в Катаре, из-за чего появились слухи о недовольстве работой Поттера.

«Сейчас я ощущаю ещё большую поддержку, чем три месяца назад. Я встретился с владельцами клуба, мы хорошо поговорили, и я полностью уверен в своих позициях. С нетерпением жду предстоящих месяцев и лет во главе «Челси». Работать здесь – фантастика», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо английского специалиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Грэм Поттер
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ЧЕЛСИ БОРНМУТ
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Комментарии (1)
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Манчестерский Иппатий
26 Декабря 2022 в 01:26
Странные заявления. Даже протухший Тухель набирал больше очков. У Поттера есть пара месяцев и если команда будет играть плохо - ему укажут на дверь.
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