Поттер прокомментировал своё положение в «Челси»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер считает, что клуб полностью верит в его способности.

Специалист возглавил лондонский коллектив в сентябре, сменив Томаса Тухеля, и подписал с клубом контракт до 2027 года. «Синие» показали не самые впечатляющие результаты до перерыва на чемпионат мира в Катаре, из-за чего появились слухи о недовольстве работой Поттера.

«Сейчас я ощущаю ещё большую поддержку, чем три месяца назад. Я встретился с владельцами клуба, мы хорошо поговорили, и я полностью уверен в своих позициях. С нетерпением жду предстоящих месяцев и лет во главе «Челси». Работать здесь – фантастика», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо английского специалиста.