Закария: «Я должен играть лучше»

Хавбек «Челси» Денис Закария остался недоволен своей игрой во вчерашнем матче Английской премьер-лиги против «Борнмута», который «пенсионеры» выиграли на «Стэмфорд Бридж» со счётом 2:0.

«Я очень счастлив за команду и важную победу, но я думаю, что должен играть лучше. Честно говоря, я недоволен своими выступлениями, но мы выиграли, это является самым важным. Теперь мы будем готовиться к следующей игре», – заявил Закария в интервью официальному сайту «Челси».

Напомним, Денис в данный момент выступает за «пенсионеров» на правах аренды из туринского «Ювентуса». На счету Закарии один гол за «Челси» в нынешнем сезоне во всех турнирах.