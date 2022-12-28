Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Закария: «Я должен играть лучше»

28 Декабря 2022 • 15:16 Комментировать
Челси
2:0
Борнмут
окончен

Хавбек «Челси» Денис Закария остался недоволен своей игрой во вчерашнем матче Английской премьер-лиги против «Борнмута», который «пенсионеры» выиграли на «Стэмфорд Бридж» со счётом 2:0.

«Я очень счастлив за команду и важную победу, но я думаю, что должен играть лучше. Честно говоря, я недоволен своими выступлениями, но мы выиграли, это является самым важным. Теперь мы будем готовиться к следующей игре», – заявил Закария в интервью официальному сайту «Челси».

Напомним, Денис в данный момент выступает за «пенсионеров» на правах аренды из туринского «Ювентуса». На счету Закарии один гол за «Челси» в нынешнем сезоне во всех турнирах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Денис Закария
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
28.12.22 в 23:00
Лидс Лидс
Манчестер Сити Манчестер Сити
9.00 6.00 1.31
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Декабря
15:55 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» – фаворит в борьбе за Энцо Фернандеса, но «Челси» тоже в гонке
15:50 · Англия. Премьер-лига
​Кулушевски – о «Ювентусе»: «Думал, что нахожусь не в том месте»
15:49 · Англия. Премьер-лига
Рис Джеймс: «2022-й год был для меня тяжелейшим»
15:16 · Англия. Премьер-лига
Закария: «Я должен играть лучше»
15:10 · Англия. Премьер-лига
Закария: «Считаю Джеймса лучшим правым защитником в мире»
15:03 · Англия. Премьер-лига
Кулушевски: «Я перешёл в «Тоттенхэм», чтобы вернуться к нормальной жизни»
14:56 · Англия. Премьер-лига
​Стало известно, почему «МЮ» отказался от Гакпо
14:54 · Англия. Премьер-лига
Юранович может заменить в «Челси» травмированного Джеймса
14:46 · Англия. Премьер-лига
Эвра: «Роналду ушёл, и Фернандеш снова босс»
14:45 · Англия. Премьер-лига
Аренда Фелиша может обойтись «МЮ» в 18 миллионов евро
14:31 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг: «Роналду ушёл, это в прошлом»
13:48 · Англия. Премьер-лига
У «Челси» есть два варианта на позицию форварда 1
13:40 · Англия. Премьер-лига
Сунесс: «Каземиро никогда не был великим игроком»
12:52 · Россия. Премьер-лига
Агент оценил шансы Захаряна перейти в «Челси»
12:44 · Англия. Премьер-лига
Хаверц: «Очень рад голу и ассисту, надеюсь, что в новом году продолжу в том же духе»
Все новости
Рекомендуем