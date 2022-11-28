Пулишич планирует остаться в «Челси», несмотря на интерес трёх клубов

Вингер «Челси» и сборной США Кристиан Пулишич не намерен покидать свой клуб в январское трансферное окно.

Слухи активно связывают 24-летнего футболиста с возможным возвращением в дортмундскую «Боруссию», также интерес к игроку проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл», однако переход маловероятен, докладывает Sky Sports. Пулишич хочет остаться в «Челси» как минимум до конца текущего сезона. Переговоры с другими клубами в январе могут состояться только в том случае, если потенциальные покупатели сделают очень привлекательное предложение.

Контракт Кристиана Пулишича с «Челси» рассчитан до лета 2024 года.