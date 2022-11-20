Конкурент «Манчестер Юнайтед» по Английской премьер-лиге готовит предложение для Криштиану Роналду.
Руководство «красных дьяволов» уже работает над расторжением контракта с португальцем после его скандальных заявлений в интервью Пирсу Моргану. По информации журналиста Саймона Маллока, представляющего издание Mirror, за ситуацией внимательно следит «Челси» – лондонцы свяжутся с 37-летним нападающим, если тот будет уволен из своего нынешнего клуба.
«Челси» мог подписать Криштиану Роналду ещё летом, однако Томас Тухель, на тот момент занимавший должность главного тренера «синих», заблокировал трансфер.
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