Конкурент «Манчестер Юнайтед» по Английской премьер-лиге готовит предложение для Криштиану Роналду.

Руководство «красных дьяволов» уже работает над расторжением контракта с португальцем после его скандальных заявлений в интервью Пирсу Моргану. По информации журналиста Саймона Маллока, представляющего издание Mirror, за ситуацией внимательно следит «Челси» – лондонцы свяжутся с 37-летним нападающим, если тот будет уволен из своего нынешнего клуба.

«Челси» мог подписать Криштиану Роналду ещё летом, однако Томас Тухель, на тот момент занимавший должность главного тренера «синих», заблокировал трансфер.