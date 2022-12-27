Поттер оценил первые месяцы Стерлинга в «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер оценил первые месяцы Рахима Стерлинга в команде. Напомним, что этим летом «пенсионеры» заплатили за игрока «Манчестер Сити» около 50 миллионов евро.

«Рахим пришёл в команду, которая потеряла нескольких ключевых игроков, а также сменила тренера на старте сезона. Команда перестала играть в прежнем ключе, система дала сбой. Рахим и остальные игроки пострадали от этого», – сказал Поттер на пресс-конференции.

Напомним, на счету Стерлинга всего три гола за «Челси» в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги. Сегодня англичанин может сыграть против «Борнмута», несмотря на недавнее участие на чемпионате мира.