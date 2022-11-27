Гафин: «Динамо» не ищет возможность получения средств за Захаряна, этим должны заниматься в «Челси»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, как продвигаются переговоры с «Челси» по переходу 19-летнего полузащитника Арсена Захаряна в лондонский клуб.

Напомним, минувшим летом переходу Захаряна в «Челси» помешали технические трудности, связанные с переводом денег за трансфер игрока. По словам Гафина, решением этой проблемы должен заниматься клуб-покупатель.

«Динамо» не ищет возможность получения средств. Этим вопросом должны заниматься на «Стэмфорд Бридж», — заявил Гафин.

Действующий контракт Захаряна с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне хавбек провёл в составе «бело-голубых» 22 матча, забив в них три гола и отдав шесть результативных передач.