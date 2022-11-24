Силва проведёт переговоры с «Челси» по поводу нового контракта сразу после чемпионата мира

38-летний защитник лондонского «Челси» Тьяго Силва может остаться в команде ещё на один сезон. По информации от журналиста Адама Ньюсона, сразу после чемпионата мира футболист проведёт переговоры с руководством «пенсионеров» по поводу нового соглашения.

Напомним, дейсвтующий контракт Силвы и «Челси» истекает в конце сезона. Сам футболист ранее заявил, что хочет выступать на профессиональном уровне до 40 лет. Пока неизвестно, намерен ли Тьяго проводить оставшиеся годы на туманном альбионе, либо же на родине в Бразилии.

К слову, Силва будет капитаном «пентакампеоне» на этом чемпионате мира в Катаре.