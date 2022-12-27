Хаверц: «Поттер позволяет мне импровизировать, чему я очень рад»

Нападающий «Челси» Кай Хаверц поделился мыслями после победы над «Борнмутом» в матче Английской премьер-лиги (2:0).

На 16-й минуте немецкий футболист отличился сам, а на 24-й ассистировал Мэйсону Маунту, который установил на табло окончательный результат.

«Надеюсь, сегодняшняя победа и забитые голы придадут нам уверенности. Мы завоевали важные три очка, но не должны на этом останавливаться.

Грэм Поттер позволяет мне импровизировать и свободно действовать на поле – приятно играть в такой манере. Тренер вселяет в меня чувство уверенности», – цитирует BBC Хаверца, ставшего одним из главных героев сегодняшней встречи.