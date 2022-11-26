Тареми привлёк внимание двух лондонских топ-клубов

Нападающий «Порту» и сборной Ирана Мехди Тареми своей игрой на чемпионате мира привлёк внимание двух лондонских топ-клубов. Если верить изданию Football London, за футболистом активно следят «Челси» и «Тоттенхэм».

На этом чемпионате мира Тареми отметился уже двумя голами и одной результативной передачей. В прошлом сезоне Мехди отметился за «Порту» 20 голами в чемпионате Португалии.

30-летний нападающий уже давно находится на слуху у европейских клубов. Ранее появлялась информация, что Тареми интересен «Арсеналу» и чемпиону Италии «Милану». На счету футболиста также 5 голов и два ассиста в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.