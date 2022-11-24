Силва: «В своём возрасте я переживаю лучшие годы карьеры»

Центральный защитник «Челси» Тьяго Силва заявил, что в 38 лет он переживает лучшие годы своей карьеры. Напомним, недавно появились слухи о том, что лондонский клуб хочет продлить сотрудничество с бразильцем ещё на один год, даже несмотря на возраст.

«Сейчас я являюсь лучшей версией Тьяго Силвы и наслаждаюсь этим. Думаю, что в данный момент, находясь в своём возрасте, я переживаю лучшие годы карьеры. У меня также есть другие личные достижения и семья, которая постоянно меня поддерживает», – цитирует Силву журналист Адам Ньюсон в социальных сетях.

Силва выступает за «Челси» с 2020 года, когда перешёл свободным агентом из «ПСЖ». С тех пор бразилец выиграл с клубом Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.