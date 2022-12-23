Поттер высказался о Менди, который не может договориться с «Челси» о новом контракте

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер рассказал, что думает о ситуации с контрактом голкипера Эдуара Менди.

30-летний футболист, как уже сообщалось, пока не согласился продлить договор, истекающий в 2025 году.

«Контракт Менди – это дело клуба и игрока, я не могу в подробностях высказываться об этом. Эдуар – отличный парень, он здорово проявляет себя с самого начала моего пребывания в «Челси», – цитирует Фабрицио Романо рулевого «синих». Согласно сведениям инсайдера, на данный момент стороны не близки к согласованию нового контракта.

В текущем сезоне сенегалец отыграл за лондонский коллектив 11 матчей, пропустив 15 голов.