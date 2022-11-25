Чалоба – о подписании нового контракта с «Челси»: «Я на седьмом небе от счастья»

Защитник «Челси» Трево Чалоба поделился эмоциями после того, как подписал со своим клубом новый контракт. Напомним, что новое соглашение футболиста с «пенсионерами» будет действовать до 2028 года. Также в контракте будет опция продления ещё на один сезон.

«Я на седьмом небе от счастья из-за того, что подписал новый контракт. Для меня было большой честью каждый раз надевать эту футболку. Я хочу отдать всё ради этого клуба. Как всем известно, я здесь с детства. Выступать за «Челси» – мечта каждого ребёнка», – цитирует защитника официальный сайт «пенсионеров».

В этом сезоне на счету Чалобы 8 матчей в Английской премьер-лиге.