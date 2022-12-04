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Де Лигт: «Я не связывался с «Челси» летом – хотел только в «Баварию»

04 Декабря 2022 • 00:04 Комментировать
Челси
...
Борнмут
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27.12 20:30

Центральный защитник «Баварии» и сборной Нидерландов Маттейс де Лигт признался, что не рассматривал возможность трансфера в «Челси».

Лондонский гранд считался одним из главных претендентов на футболиста, когда тот вознамерился покинуть «Ювентус», однако «Бавария» выиграла борьбу.

«Переговоры были, но я в них не участвовал – я с самого начала был нацелен на переход в «Баварию», – рассказывает нидерландский центрбек, которого цитирует Standard. – Возможно, клубы [«Челси» и «Ювентус»] о чём-то договаривались, но лично я не общался с «Челси» летом. Было много ложных слухов. Сейчас я могу сказать, что чувствую себя в Мюнхене как дома», – заявил де Лигт.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Бавария Маттейс де Лигт
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ЧЕЛСИ БОРНМУТ
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