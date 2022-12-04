Де Лигт: «Я не связывался с «Челси» летом – хотел только в «Баварию»

Центральный защитник «Баварии» и сборной Нидерландов Маттейс де Лигт признался, что не рассматривал возможность трансфера в «Челси».

Лондонский гранд считался одним из главных претендентов на футболиста, когда тот вознамерился покинуть «Ювентус», однако «Бавария» выиграла борьбу.

«Переговоры были, но я в них не участвовал – я с самого начала был нацелен на переход в «Баварию», – рассказывает нидерландский центрбек, которого цитирует Standard. – Возможно, клубы [«Челси» и «Ювентус»] о чём-то договаривались, но лично я не общался с «Челси» летом. Было много ложных слухов. Сейчас я могу сказать, что чувствую себя в Мюнхене как дома», – заявил де Лигт.