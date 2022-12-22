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Жоржиньо: «Конечно, я хочу остаться в «Челси»

22 Декабря 2022 • 12:12 Комментировать
Челси
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Борнмут
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27.12 20:30

Полузащитник «Челси» Жоржиньо признался, что хочет остаться в команде, несмотря на истекающий летом контракт. По предварительным слухам, всё зависит от того, какие условия игрок сборной Италии получит от руководства «пенсионеров».

«Конечно, я хочу остаться в «Челси». Тем не менее, я не хочу думать об этом в данный момент. Я сконцентрирован на том, чтобы выигрывать матчи. В противном случае могут возникнуть проблемы», – цитирует Жоржиньо журналист Фабрицио Романо.

Летом 2023 года Жоржиньо может стать свободным агентом. Хавбек может оказаться в каталонской «Барселоне», которая вдобавок может пригласить в команду ещё одного игрока «Челси» Н‘Голо Канте.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Жоржиньо
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