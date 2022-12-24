Наставник сборной Марокко призвал Зиеша покинуть «Челси»

Рулевой сборной Марокко Валид Реграги считает, что Хаким Зиеш должен сменить клуб.

Марокканцы стали главным открытием катарского мундиаля, а Зиеш провёл на поле все семь матчей команды, отметившись одним голом и одной результативной передачей. По мнению Реграги, после впечатляющей игры на чемпионате мира 29-летнему игроку следует задуматься об уходе из «Челси», где он нечасто попадает в стартовый состав: «Селим Амалла и Аззедин Унаи наверняка уйдут на повышение после турнира, Хаким Зиеш тоже должен задуматься о своей карьере – он показал, на что способен, и он определённо заслуживает регулярно выступать в основе», – сказал в интервью Viola News специалист.