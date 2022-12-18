«Челси» готов предложить за Влаховича 100 миллионов евро

«Челси» проявляет интерес к нападающему «Ювентуса» и сборной Сербии Душану Влаховичу, сообщает CalcioMercato.

По информации источника, лондонский клуб, который в данный момент активно занимается поисками нового нападающего, готов заплатить за Влаховича порядка 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось что в услугах 22-летнего форварда также заинтересованы лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Действующий контракт Влаховича со «старой синьорой» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 80 миллионов евро.

В текущем сезоне сербский нападающий провёл в составе «Ювентуса» 15 матчей, забив в них семь голов и отдав две результативные передачи.