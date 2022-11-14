«Челси» стал главным претендентом на подписание Роналду в январе

После скандального интервью нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, которым португалец сжёг все мосты с «красными» дьяволами, фаворитом на подписание 37-летнего футболиста в зимнее трансферное окно стал лондонский «Челси». Об этом сообщает BetFair.

Ранее сообщалось, что боссы «Манчестер Юнайтед» крайне недовольны интервью своего игрока и готовы рассмотреть различные варианты продолжения карьеры Роналду.

Напомним, действующее соглашение форварда с манкунианцами рассчитано до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Роналду провёл 16 матчей, в которых забил три мяча и отдал две результативные передачи.