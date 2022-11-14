Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» стал главным претендентом на подписание Роналду в январе

14 Ноября 2022 • 13:25 Комментировать (1)
Челси
...
Борнмут
1 1.30 X 5.50 2 10.50
27.12 20:30

После скандального интервью нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, которым португалец сжёг все мосты с «красными» дьяволами, фаворитом на подписание 37-летнего футболиста в зимнее трансферное окно стал лондонский «Челси». Об этом сообщает BetFair.

Ранее сообщалось, что боссы «Манчестер Юнайтед» крайне недовольны интервью своего игрока и готовы рассмотреть различные варианты продолжения карьеры Роналду.

Напомним, действующее соглашение форварда с манкунианцами рассчитано до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Роналду провёл 16 матчей, в которых забил три мяча и отдал две результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ БОРНМУТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ARTUR
14 Ноября 2022 в 13:30
если челси стал ,,главным ,, претендентом ( в чем я очень сильно сомневаюсь ) то следует сразу же обозначить что конкурентов у него и нет , ибо он в этом случае и ЕДИНСТВЕННЫЙ ))) Поздравляю заранее болельщиков челси , чей клуб и так начал свой поход в то место откуда пришел , КР просто ускорит этот процесс )) а жаль , Абрамович сделал из них хороший клуб .
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Ноября
13:40 · Англия. Премьер-лига
Сёмин: «Хайкин способен заиграть на уровне АПЛ»
13:26 · Англия. Премьер-лига
Гакпо хочет перейти в «Манчестер Сити»
13:25 · Англия. Премьер-лига
«Челси» стал главным претендентом на подписание Роналду в январе 1
13:07 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк прокомментировал результаты «Ливерпуля»
12:30 · Англия. Премьер-лига
Хайкин может перейти в клуб АПЛ слухи
12:07 · Англия. Премьер-лига
«Абсолютный позор» – Невилл отреагировал на интервью Роналду 6
11:57 · Англия. Премьер-лига
«Реалу» нравится Нкукну, но француз ведёт продвинутые переговоры с «Челси»
11:26 · Англия. Премьер-лига
Два клуба АПЛ готовы купить полузащитника «Барселоны»
10:53 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола обсудит своё будущее с руководством «Манчестер Сити»
10:51 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг и некоторые игроки «МЮ» разочарованы интервью Роналду
10:39 · Англия. Премьер-лига
Ингс: «Нападающему приятно забивать»
10:34 · Англия. Премьер-лига
Эмери: «Теперь можно и отдохнуть»
10:33 · Англия. Премьер-лига
Кейн: «Англии по силам выиграть ЧМ-2022»
10:32 · Англия. Премьер-лига
Бентанкур: «Сейчас Вальверде – лучший полузащитник в мире»
10:25 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» готовит 80 миллионов на нового топ-нападающего
Все новости
Рекомендуем