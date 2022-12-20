Эмилиано Мартинес следующим летом может оказаться в «Челси» или «МЮ»

Голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес следующим летом может оказаться в топ-клубе Английской премьер-лиги. Бывший вратарь «Арсенала» вполне может перейти в «Челси» или «Манчестер Юнайтед», которые в конце сезона начнут поиски нового голкипера. Об этом в социальных сетях сообщает журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Мартинес стал одним из главных героев этого чемпионата мира. Аргентинец помог своей сборной выиграть трофей, сделав несколько очень важных спасений в серии пенальти в четвертьфинале с Нидерландами и в финале с Францией.

Мартинес выступает за «Астон Виллу» начиная с лета 2021 года, когда перешёл свободным агентом из «Арсенала».