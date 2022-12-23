Эмери: «Здорово, что Эмилиано Мартинес выступает за «Астон Виллу»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о голкипере Эмилиано Мартинесе.

Аргентинский футболист удостоился звания лучшего голкипера чемпионата мира в Катаре и помог своей национальной команде выиграть турнир. Слухи связывают 30-летнего вратаря с интересом других клубов, однако Эмери надеется продолжить совместную работу: «Здорово, что Эмилиано защищает цвета «Астон Виллы». Я знаком с ним ещё со времён «Арсенала», где он выступал под моим руководством, и я рад, что мы снова представляем интересы одной команды», – цитирует рулевого инсайдер Фабрицио Романо, считающий, что аргентинец вряд ли уйдёт из «Астон Виллы» в январе.