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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эмери: «Здорово, что Эмилиано Мартинес выступает за «Астон Виллу»

23 Декабря 2022 • 23:40 Комментировать
Астон Вилла
...
Ливерпуль
1 4.50 X 4.00 2 1.73
26.12 20:30

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о голкипере Эмилиано Мартинесе.

Аргентинский футболист удостоился звания лучшего голкипера чемпионата мира в Катаре и помог своей национальной команде выиграть турнир. Слухи связывают 30-летнего вратаря с интересом других клубов, однако Эмери надеется продолжить совместную работу: «Здорово, что Эмилиано защищает цвета «Астон Виллы». Я знаком с ним ещё со времён «Арсенала», где он выступал под моим руководством, и я рад, что мы снова представляем интересы одной команды», – цитирует рулевого инсайдер Фабрицио Романо, считающий, что аргентинец вряд ли уйдёт из «Астон Виллы» в январе.

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Евро-Футбол.Ру,
Унаи Эмери Эмилиано Мартинес Астон Вилла
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АСТОН ВИЛЛА ЛИВЕРПУЛЬ
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