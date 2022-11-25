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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп будет активнее вовлечён в трансферы «Ливерпуля»

25 Ноября 2022 • 09:58 Комментировать
Астон Вилла
...
Ливерпуль
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26.12 20:30

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп будет активнее вовлечён в трансферную деятельность клуба, сообщает ESPN.

По информации источника, это связано с тем, что Джулиан Уорд покинет должность спортивного директора мерсисайдцев уже следующим летом.

Ранее сообщалось, что Клопп заинтересован в приглашении нападающего «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе.

Напомним, Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Под руководством немецкого специалиста «красные» успели выиграть чемпионат Англии и Лигу чемпионов. В текущем розыгрыше АПЛ мерсисайдцы занимают шестое место турнирной таблицы, набрав 22 очка после 14 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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АСТОН ВИЛЛА ЛИВЕРПУЛЬ
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