Клопп будет активнее вовлечён в трансферы «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп будет активнее вовлечён в трансферную деятельность клуба, сообщает ESPN.

По информации источника, это связано с тем, что Джулиан Уорд покинет должность спортивного директора мерсисайдцев уже следующим летом.

Ранее сообщалось, что Клопп заинтересован в приглашении нападающего «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе.

Напомним, Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Под руководством немецкого специалиста «красные» успели выиграть чемпионат Англии и Лигу чемпионов. В текущем розыгрыше АПЛ мерсисайдцы занимают шестое место турнирной таблицы, набрав 22 очка после 14 туров.