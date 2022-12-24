Клопп: «Ливерпуль» ждёт светлое будущее»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о будущем клуба, отвечая на вопрос о бюджете и вероятных денежных вливаниях.

В настоящий момент «красные» занимают шестое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. По слухам, клуб может потратить значительные средства на усиление состава в 2023 году: среди целей – дорогостоящие полузащитники Джуд Беллингем и Энцо Фернандес.

«Посмотрим, что принесёт нам будущее, но я уверен, что оно будет светлым. Очевидно, что я не против денежных вливаний в клуб. Думаю, нас ждёт много хорошего», – цитирует немецкого рулевого инсайдер Фабрицио Романо.