Форлан – о Нуньесе в «Ливерпуле»: «От него ждали больше голов, но он всё равно хорош»

Знаменитый экс-футболист сборной Уругвая Диего Форлан высказался об игре своего соотечественника Дарвина Нуньеса в «Ливерпуле».

Английский гранд приобрёл 23-летнего нападающего минувшим летом у «Бенфики» за 75 млн евро.

«Думаю, Дарвин показал себя хорошо. Возможно, многие ждали от него больше забитых голов из-за суммы, которую за него заплатил клуб, но в целом он всё рано достойно проявляет себя. Ему непросто, ведь сама команда сейчас переживает не лучшие времена и не показывает те результаты, что в предыдущие несколько лет. Он определённо продолжит прогрессировать и станет ещё лучше под руководством такого отличного тренера, как Юрген Клопп», – цитирует Talksport Форлана.