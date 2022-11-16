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Форлан – о Нуньесе в «Ливерпуле»: «От него ждали больше голов, но он всё равно хорош»

16 Ноября 2022 • 21:02 Комментировать
Астон Вилла
...
Ливерпуль
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26.12 20:30

Знаменитый экс-футболист сборной Уругвая Диего Форлан высказался об игре своего соотечественника Дарвина Нуньеса в «Ливерпуле».

Английский гранд приобрёл 23-летнего нападающего минувшим летом у «Бенфики» за 75 млн евро.

«Думаю, Дарвин показал себя хорошо. Возможно, многие ждали от него больше забитых голов из-за суммы, которую за него заплатил клуб, но в целом он всё рано достойно проявляет себя. Ему непросто, ведь сама команда сейчас переживает не лучшие времена и не показывает те результаты, что в предыдущие несколько лет. Он определённо продолжит прогрессировать и станет ещё лучше под руководством такого отличного тренера, как Юрген Клопп», – цитирует Talksport Форлана.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Диего Форлан Дарвин Нуньес
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