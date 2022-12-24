Mighty Red - так называется персонаж, который выходит на поле перед домашними матчами «Ливерпуля» и развлекает публику. Но к соискателю работы клуб выдвигает и некоторые требования, это не просто манекен, который надевает на себя костюм.

Прежде всего, от него требуется определенная пластика движений, а также развитые коммуникационные навыки, в том числе и нон-вербальные. Рост - от 170 до 188 сантиметров, оптимальная физическая форма, в том числе и способность продолжительно работать в условиях давящего на плечи веса и недостатка свежего воздуха.

Маскот был создан в 2012 году по образу вымышленной птицы Ливер, символа города.