Клопп сообщил о двух потерях «Ливерпуля»

Нападающий Роберто Фирмино и полузащитник Джеймс Милнер не помогут «Ливерпулю» в ближайших двух поединках. Об этом во время пресс-конференции сообщил главный тренер мерсисайдского коллектива Юрген Клопп.

Таким образом, бразилец и англичанин пропустят матчи против «Астон Виллы» и «Лестера» в Премьер-лиге. Игры пройдут 26 и 30 декабря соответственно.

В текущем сезоне Премьер-лиги Фирмино поучаствовал в 13 поединках, в которых отметился семью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Что касается Милнера, то на счету Джеймса один результативный пас в 12 встречах АПЛ.