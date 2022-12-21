«Ливерпуль» лидирует в гонке за Фернандесом

Английский «Ливерпуль» укрепляет позиции в гонке за полузащитником лиссабонской «Бенфики» Энцо Фернандесом. По информации от O Jogo, в данный момент именно у команды Юргена Клоппа больше всего шансов заполучить молодую звезду сборной Аргентины.

Мерсисайдская команда готова вложить большие деньги в трансфер хавбека. Ранее сообщалось, что «Бенфика» будет требовать за Энцо сумму около 100 миллионов евро.

Напомним, несмотря на все перечисленное, «Ливерпулю» ранее также приписывали серьёзный интерес к полузащитнику дортмундской «Боруссии» Джуду Беллингему, который тоже будет стоить следующим летом свыше 100 миллионов евро.