Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» лидирует в гонке за Фернандесом

21 Декабря 2022 • 12:02 Комментировать
Астон Вилла
...
Ливерпуль
1 4.50 X 4.00 2 1.73
26.12 20:30

Английский «Ливерпуль» укрепляет позиции в гонке за полузащитником лиссабонской «Бенфики» Энцо Фернандесом. По информации от O Jogo, в данный момент именно у команды Юргена Клоппа больше всего шансов заполучить молодую звезду сборной Аргентины.

Мерсисайдская команда готова вложить большие деньги в трансфер хавбека. Ранее сообщалось, что «Бенфика» будет требовать за Энцо сумму около 100 миллионов евро.

Напомним, несмотря на все перечисленное, «Ливерпулю» ранее также приписывали серьёзный интерес к полузащитнику дортмундской «Боруссии» Джуду Беллингему, который тоже будет стоить следующим летом свыше 100 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Ливерпуль Энцо Фернандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АСТОН ВИЛЛА ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Декабря
13:11 · Англия. Премьер-лига
Вивелл – новый технический директор «Челси» официально
13:05 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» в январе 2022 года могла подписать Альвареса и Фернандеса за 30 миллионов евро
12:42 · Англия. Премьер-лига
Кунья станет самым дорогим игроком в истории «Вулверхэмптона»
12:14 · Англия. Премьер-лига
Фофана: «Вернусь на поле раньше, чем через месяц»
12:02 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» лидирует в гонке за Фернандесом
11:54 · Англия. Премьер-лига
Эррера рассказал, как справлялся с Азаром в матчах за «МЮ» против «Челси»
11:47 · Англия. Премьер-лига
Цимикас: «Мы были счастливы, когда Нуньес к нам присоединился»
11:30 · Англия. Премьер-лига
Цимикас: «Очень жаль, что Диас получил травму»
11:10 · Англия. Премьер-лига
Мактоминай рассказал, как поздравил Мартинеса с победой на чемпионате мира
11:05 · Англия. Премьер-лига
«Челси» лидирует в борьбе за Мукоко
10:27 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» готова арендовать защитника «Ренна» с правом выкупа
10:25 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» изучает возможность подписания Иско
10:10 · Англия. Премьер-лига
Милнер: «Тренерская работа — это стресс»
05:32 · Россия. Премьер-лига
Греческий защитник «Норвича» летом может перейти в «Спартак» или «Динамо»
05:20 · Англия. Премьер-лига
Форварда «Брентфорда» оштрафовали за езду с затонированными стёклами
Все новости
Рекомендуем