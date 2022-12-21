Цимикас: «Мы были счастливы, когда Нуньес к нам присоединился»

Защитник «Ливерпуля» Костас Цимикас очень счастлив, что клубу летом удалось заполучить нападающего Дарвина Нуньеса, который обошёлся мерсисайдцам в 55 миллионов евро. С учётом бонусов сумма может дойти до 80 миллионов.

«Дравин – невероятно талантливый парень. Это было понятно, когда мы играли в Лиге чемпионов против «Бенфики» в прошлом сезоне. Мы были счастливы, когда Нуньес к нам присоединился», – заявил Цимикас в интервью The Athletic.

В нынешнем сезоне в активе у Нуньеса пять голов и две результативные передачи в Английской премьер-лиге. Уругвайский форвард отыграл в чемпионате 10 матчей, так как пропустил три тура из-за дисквалификации.