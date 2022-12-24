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Клопп каждый день интересуется у руководства «Ливерпуля» трансфером нового полузащитника

24 Декабря 2022 • 15:32 Комментировать
Астон Вилла
...
Ливерпуль
1 4.50 X 4.00 2 1.73
26.12 20:30

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отчаянно хочет заполучить в команду нового полузащитника в январе. По информации от Football Insider, немец каждый день звонит руководству и интересуется, как продвигаются дела с поиском нового хавбека.

Сейчас на радаре клуба находится Энцо Фернандес из лиссабонской «Бенфики». У игрока в контракте прописана сумма отступных, которая составляет 120 миллионов евро. Мерсисайдцы могут пойти на отчаянный шаг и выкупить аргентинца уже зимой.

Ранее «Ливерпулю» также приписывали интерес к Джуду Беллингему из дортмундской «Боруссии», но заполучить англичанина в январе будет практически невозможно.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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