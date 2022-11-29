«Ливерпуль» нацелился на звезду сборной Ганы

Нападающий сборной Ганы Мохаммед Кудус попал в сферу интересов «Ливерпуля».

22-летний игрок показал впечатляющую игру в составе «Аякса» на старте клубного сезона, а в рамках чемпионата мира уже отметился двумя голами, оформив дубль в матче против сборной Южной Кореи. Как информирует журналист Майк Вервей, внимание на восходящую звезду ганского футбола обратил английский «Ливерпуль». Ранее ходили слухи об интересе к универсальному форварду со стороны дортмундской «Боруссии» и туринского «Ювентуса».

Мохаммед Кудус забил десять голов в 21 матче за «Аякс» в нынешнем сезоне. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 млн евро.