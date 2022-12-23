«Бавария» не рассматривает голкипера сборной Аргентины Мартинеса в качестве замены Нойеру

Вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес не перейдёт в «Баварию».

Несмотря на слухи, связывающие одного из героев чемпионата мира с мюнхенским грандом, переговоры не ведутся, докладывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. «Бавария» ищет замену травмированному Мануэлю Нойеру, но не рассматривает возможность подписания Мартинеса. 30-летний голкипер с высокой вероятностью продолжит выступать за «Астон Виллу» после закрытия январского трансферного окна.

Эмилиано Мартинес стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины, а также был признан лучшим вратарём турнира.