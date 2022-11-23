«Реал» и «Ливерпуль» – фавориты на трансфер Беллингема

Стали известны имена клубов, у которых в данный момент больше всего шансов на летний трансфер полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. По информации от журналиста Мэтта Лоу из The Telegraph, главными фаворитами на подписание англичанина являются мадридский «Реал» и «Ливерпуль».

Если верить источнику, эти клубы ярче остальных представили игроку свой проект и провели позитивные переговоры. Помимо «Реала» и «Ливерпуля», в трансфере заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и лондонский «Челси».

Беллингем уже успел отметиться голом на чемпионате мира, открыв счёт в матче со сборной Ирана, который проходил в рамках первого тура группового этапа.