Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» хочет сохранить Фирмино

25 Декабря 2022 • 10:09 Комментировать
Астон Вилла
...
Ливерпуль
1 4.40 X 4.00 2 1.73
26.12 20:30

«Ливерпуль» намерен продлить контракт с 31-летним нападающим Роберто Фирмино, сообщает Tribal Football.

По информации источника, английский клуб не хочет терять бразильского футболиста следующим летом бесплатно и собирается предложить ему подписать новое соглашение.  

Действующий контракт Фирмино с «красными» истекает по окончании нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает опытного нападающего в 28 миллионов евро.

В текущем розыгрыше АПЛ бразилец провёл за «Ливерпуль» 13 матчей, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи. Цвета мерсисайдцев Фирмино защищает с 2015 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Роберто Фирмино
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АСТОН ВИЛЛА ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Декабря
12:05 · Англия. Премьер-лига
Гари Невилл назвал главную проблему «МЮ» после ухода Роналду
11:12 · Англия. Премьер-лига
Украинец Мудрик договорился с английским топ-клубом
10:49 · Англия. Премьер-лига
«Реал», «МЮ» или «Манчестер Сити»: назван фаворит на трансфер Гвардиола
10:21 · Англия. Премьер-лига
Лондонский клуб близок к трансферу Малиновского
10:12 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» нацелился на основного защитника «Арсенала»
10:09 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» хочет сохранить Фирмино
10:05 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может потерять звезду команды в конце сезона
09:05 · Англия. Премьер-лига
Два клуба АПЛ готовы побороться с «ПСЖ» за Шкриньяра
08:52 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тен Хаг оценил игру футболистов «МЮ» на чемпионате мира
06:14 · Англия. Премьер-лига
«Шахтёр» хочет получить за Мудрика 100 млн евро
00:25 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» не будет покупать нападающего «Барселоны»
00:05 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Роналду не захотел быть частью нового будущего «Манчестер Юнайтед»
24 Декабря
23:45 · Англия. Премьер-лига
Влашич отказывается возвращаться в АПЛ
23:20 · Англия. Премьер-лига
Полузащитником сборной Марокко Унаи заинтересовались в Англии
20:32 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не сбавляет интерес к топ-полузащитнику «Барселоны» 1
Все новости
Рекомендуем